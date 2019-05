Wibi speelt voor Mickey Mouse

„Net als ik is Wibi fan van Walt Disney en daarom heb ik hem gevraagd”, legde Rens, die ondermeer bij de Toonderstudio’s werkte uit. „Hij zei meteen ‘Ja’”. Wibi voegde eraan toe: „Ik houd hoe dan ook van artiesten. Hun creativiteit inspireert me.”

Het is dan ook niet toevallig dat Wibi in september begint met een toernee waarin hij filmmuziek speelt. „Van Star Wars en Harry Potter tot The good, the bad and the ugly en Once upon a time in the west.”, verklapte hij. Ook geeft de pianist in de zomer concerten in de tuin van zijn huis in het Overijsselse Diepenheim.

Tekstschrijver Peter van Asten tussen Danique Captein van Binck Bank en hoteldirecteur Jan-Paul Kroese.

Ook Rens Benerink is actief geweest in de muziek. Ik heb platenhoezen gemaakt voor diverse beroemde artiesten, zoals Frank Sinatra, George Benson, Kayak en Jan Akkerman”, vertelde hij. „Binnenkort komt een boek met vierhonderd foto’s van platenhoezen uit.”

Zijn vriend, liedjesschrijver Paul van Asten was vol lof over de expositie, waar behalve ludieke tekeningen van Mickey Mouse en Donald Duck ook afbeeldingen van Superman, Batman en Kuifje te zien zijn. Hij genoot nog steeds van zijn beroep. „Ik heb liedjes geschreven voor onder andere de Dolly Dots, Gordon en André Hazes”, meldde hij. „Maar het verdient lang niet meer zo veel als vroeger. Tegenwoordig worden geen cd’s meer uitgebracht maar wordt alles gestreamed. Dat betaalt veel minder. Als jonge mensen me vertellen dat ze ook liedjesschrijver willen worden, zeg ik altijd tegen hen: „Dan moet je er wel een baantje bij Albert Heijn bijnemen.”

Modestudenten Renée Benerink (l.) en Rosa Meulenbeld.

De nieuwe directeur van het Amstel, Jan-Paul Kroese, was apetrots op de expositie in de A-bar van zijn hotel. „Het werk van Rens past goed bij de blauwe kleuren in de bar.” Ook stond hij op de eerste rij toen Wibi Soerjadi speelde. „Die vleugel staat altijd in de lobby. We hebben ook een pianist. Want Wibi komt niet elke dag spelen”, lachte de directeur.