Haute cuisine met horloge

Boer was met zijn vrouw Thérèse het stralende middelpunt tijdens de presentatie van het nieuwste exemplaar van het mooie horlogemerk van Christiaan van der Klaauw, de gastronomische limited edition, waarvan er slechts 20 zijn gemaakt. Juwelier Adriaan Reijersen had een verrassing voor de chef-kok want hij kreeg van deze serie die rond de 10.000 euro kost een horloge met de namen van Jonnie en Thérèse, een maan en drie sterren erin gegraveerd om de bijzondere Michelin-status weer te geven. „We hebben al acht horloges verkocht. Het is echt een collectors item”, zei Reijersen.

V.l.n.r. juwelier Evie Reijersen, Jolly Wout van KLM en Mark Andreae van RedRemark.

Eigenaar Daniël Reintjes die het Nederlandse horlogemerk tien jaar geleden overnam van Christiaan van der Klaauw zelf: „Haute cuisine ontmoet haute horlogerie. Wij zijn het enige horlogeatelier dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van exclusieve, handgemaakte astronomische horloges. We zijn sinds 2016 officieel erkend als één van de 65 wereldwijde horlogemerken in de haute horlogerie. Dat is best bijzonder.”

Het gastronomisch horloge van Christiaan van der Klaauw.

Kunstverzamelaar Ivo de Lange bleek al meer dan 20 jaar de kunst bij De Librije te doen. „Ik verzorg, in binnen- en buitenland grote exposities met leuke artiesten/kunstenaars onder wie Andy McCoy, Ron Wood, Bill Wyman en natuurlijk Herman Brood waar ik in Zwolle het museum over hem run. Nu hangen in De Librije 15 foto’s van The Beatles uit een gesigneerde collectie van 130 exemplaren van de beroemde Australische fotograaf Robert Whitaker die de werken ook beschilderde in zijn studio op Kings Road te Londen. Liam Gallagher van popband Oasis heeft er zelfs belangstelling voor”, lachte De Lange.

Hülya en Erik de Bruine van N2Growth Executive Search (l.) en wijnkopers My en Gilles Faelens van Bacchhantes.

Whitaker maakte de foto’s tijdens de worldtour in de jaren zestig en werd ook wel de 5e Beatle genoemd. Brian Epstein, manager van de ’Fab 4’, liet hem als enige fotograaf de optredens vastleggen. Wijnkoper Gilles Faelens had bijzondere wijnen meegenomen. Hij was er al bij toen Jonnie Boer in 2007 op het jaarlijkse wijnfestival Toques et Clocher in Limoux voor 1000 gasten kookte onder wie wereldberoemde chefs als Paul Bocuse en andere Franse grootheden.

Verzamelaar/museumeigenaar Ivo de Lange bij levensgroot portret van Beatle John Lennon.

Het werd Jonnie’s grote doorbraak in Frankrijk. Faelens vertelde dat dit jaar de veiling in Limoux 744.000 euro had opgebracht. „Wij hebben 30 van de 120 wijnvaten gekocht. Met dank aan de drie driesterren restaurants in Nederland die ook elk een vat kochten”, vertelde Faelens. Hij schonk onder meer de eerste bubbels van 2019 uit Limoux, de premier bulle, die menig champagne naar de kroon steekt.