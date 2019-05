Alitalia blijft bij Air France KLM en Delta

„Er verandert niets vanuit het operationele gang van zaken, wel in de verdeling van de opbrengsten”, zei Lazzerini. De route naar Washington is afgestemd op de Skyteam-partners, zoals het samenwerkingsverband rond Air France KLM en Delta heet.

Alitalia wordt een zogeheten ’associé’ van de joint-venture (JV), waarvan de Italianen tot 2017 nog onderdeel van waren. Deze JV wordt momenteel gewijzigd, omdat Virgin Atlantic gaat toetreden. Dit plan ligt nog voor goedkeuring bij de Amerikaanse autoriteiten. In een joint-venture kunnen opbrengsten en kosten worden gedeeld. Met de JV van Air France KLM zijn in de loop der jaren miljarden verdiend. In maart werden nog 24 nieuwe routes aangekondigd. Eind deze maand verwacht Lazzerine witte rook ten aanzien van het ’associé’-status.

Failliet

Alitalia ging twee jaar geleden failliet, maar vliegt nog steeds door met behulp van de Italiaanse overheid. Nog altijd wordt er gezocht naar een nieuwe geldschieter, nadat het Arabische Etihad afhaakte. De Italiaanse pers meldde deze week Delta zich toch over Alitalia gaat ontfermen, hoewel EasyJet onlangs afhaakte. Air France KLM is al bijna twintig jaar ’verloofd’ met Alitalia, maar tot een overname kwam het nooit. De Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie heeft geen geld en moet zelf ingrijpend hervormen. Alitalia maakt in haar bestaan nooit winst. Ook kostte een bijna-overname die op de valreep werd tegengehouden door de Italiaanse politiek KLM honderden miljoenen.

