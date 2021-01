Eerste mondkapje krijgt officieel keurmerk

Om aan de eisen te voldoen moet een mondkapje onder meer een goede dooradembaarheid hebben en een minimale filterefficiëntie, plus voldoende draagcomfort. Ook testen de certificerende instellingen op toxische of huidirriterende stoffen in het gebruikte materiaal.

Bijenkorf

Het bedrijf Isko Vital was dinsdag het eerste dat het keurmerk ontving voor zijn uitwasbare mondmaskers, bestaande uit één laag katoen. De maskers zijn via de eigen site en die van De Bijenkorf te koop voor prijzen variërend van €3,50 tot €15 voor een modieuze versie.

De normen zeggen weinig over de mate van bescherming die het masker de drager of mensen in de omgeving biedt. Een betere pasvorm kan daar wel aan bijdragen.

Medische mondmaskers

Voor medische mondmaskers, die uiterlijk nauwelijks verschillen van de bekende blauwe publieksmaskers, bestonden al langer normen. Zo is er het chirurgische mondmasker Type IIR, dat vochtspetters tegenhoudt. Deze waren lange tijd schaars en werden zelfs niet verkocht door webwinkels om de medische sector niet in de wielen te rijden. Inmiddels zijn ze breed verkrijgbaar via internet. De prijzen zijn geduikeld tot circa €0,10 per stuk, terwijl in het begin van de coronacrisis wel €1 per stuk betaald moest worden.