Funderingsspecialist Sif krabbelt op

Het Limburgse bedrijf haalde een omzet van 18,8 miljoen euro, tegen 17,3 miljoen in het voorgaande kwartaal. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 4,1 miljoen euro, waar dat in de laatste drie maanden van vorig jaar 0,3 miljoen euro was. De schuld van Sif daalde van 30,4 miljoen eind december naar 8,4 miljoen euro eind maart.

In de afgelopen drie maanden begon Sif het werk aan funderingen voor het windpark Seamade, terwijl de onderneming ook doorwerkte aan Triton Knoll en Borssele 3&4. Topman Fred van Beers verwacht dat de uitbreiding van de activiteiten in het tweede kwartaal doorzet.

Projecten

In het derde kwartaal, als Sif ook aan de funderingen voor Borssele 1&2 begint, zit Sif weer op een normale productie van ongeveer 60 kiloton verwerkt staal per kwartaal. De Limburgers hebben voor dit jaar nog voor 210 kiloton werk op de plank liggen.

Voor volgend jaar en daarna zit er voor 155 kiloton aan werk in het orderboek. Van Beers geeft aan dat Sif verder exclusief aan het onderhandelen is voor twee projecten en ook in gesprek is over andere projecten.