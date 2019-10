Michael Jackson met kop en schouders rijkste dode ster

Michael Jackson blijft een veelverdiener, ondanks de controverse rond zijn persoon. Ⓒ EPA

Amsterdam - Popster Michael Jackson mag dan al meer dan tien jaar dood zijn én controversieel geworden door de documentaire Finding Neverland, hij verdient nog altijd $60 miljoen per jaar. Daarmee is hij volgens rijkenblad Forbes de best verdienende dode artiest van 2019.