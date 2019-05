Een op zeven werknemers vreest burn-out

Vrouwen zijn nauwelijks banger dan mannen. Van de ondervraagde vrouwen is 14,6 procent bang voor een burn-out, bij de mannen is dat 14,1 procent. Ook valt op dat vooral werknemers onder de 30 jaar bang zijn dat ze overspannen raken.

Verder geven veel werknemers aan dat van ze verwacht wordt dat ze buiten werktijd bereikbaar zijn. Meer dan een derde zegt ook in de eigen tijd bereikbaar te moeten zijn, telefonisch of per mail. Bij jonge werknemers is dat nog vaker het geval. Een meerderheid van de werknemers pleit voor het recht om onbereikbaar te zijn na werktijd, zoals bij sommige bedrijven in Duitsland het geval is.