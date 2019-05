Resultaat BASF stevig gedaald

De brutowinst voor buitengewone posten zakte met 24 procent tot ruim 1,7 miljard euro op jaarbasis. Volgens BASF namen veel klanten een afwachtende houding aan mede door de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Met name in de voor BASF belangrijke auto-industrie was sprake van voorzichtigheid. Bij de tak die bijvoorbeeld landbouwchemicaliën levert, gingen de zaken beter.

De omzet van het concern steeg met 3 procent tot krap 16,2 miljard euro. BASF handhaafde zijn verwachtingen voor heel 2019, waarbij wordt gerekend op lichte groei van de omzet en brutowinst voor buitengewone posten.