Verdeeld beeld op Aziatische beurzen

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent in de plus. Het Chinese internetbedrijf Tencent, een zwaargewicht in Hongkong, zakte 0,8 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,6 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung verloor 1 procent. De All Ordinaries in Sydney was vlak.

In Shanghai, waar de beurs sinds 1 mei gesloten is, gaat de handel maandag weer van start. In verband met het aftreden van de Japanse keizer Akihito en de kroning van zijn 59-jarige zoon Naruhito werd er in Japan de hele week niet gehandeld. De markt in Tokio gaat volgende week dinsdag weer open.