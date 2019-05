'Damrak kijkt uit naar banenrapport VS'

Air France-KLM heeft een ,,uitdagend" kwartaal afgesloten met een operationeel verlies van 303 miljoen euro. Het leeuwendeel van het tekort van de luchtvaartcombinatie kwam voor rekening van Air France, maar ook KLM schreef rode cijfers. Hogere brandstofkosten en prijsdruk door concurrentie zetten het resultaat onder druk.

Funderingsspecialist Sif zette in het eerste kwartaal de weg omhoog weer in. Het bedrijf voerde de omzet licht op, maar deed vooral goede zaken voor wat betreft bedrijfsresultaat. Ook bracht Sif de schuldenlast flink terug, terwijl de onderneming ook investeerde in een nieuwe coatingfaciliteit en meer mensen aan het werk had.

Brunel

Brunel behaalde afgelopen kwartaal een kwart meer omzet. De detacheerder blijft ook ,,zeer positief" over de toekomst. Het ligt volgens het bedrijf voor de hand dat klanten in onder meer de autosector, de oliebranche, hernieuwbare energie en mijnbouw flinke investeringen zullen doen.

Ook Adyen staat in de schijnwerpers. Aandeelhouders General Atlantic en Pentavest gaan voor ongeveer 750 miljoen euro aandelen in de betalingsdienstverlener verkopen. Dat komt neer op circa 3,7 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal van Adyen. De stukken zijn bedoeld voor institutionele beleggers. De plaatsing vindt naar verwachting op 7 mei plaats.

Bier

Heineken liet weten een meerderheidsbelang te nemen in de Ecuadoraanse brouwer Biela y Bebidas del Ecuador. Financiële details werden niet vermeld. De brouwer is producent van het biermerk Biela. Heineken is van plan om in de toekomst ook zijn eigen bier te gaan produceren in Ecuador.

In Brussel gaat de aandacht uit naar Bpost. Het Belgische post- en pakketbedrijf boekte in het eerste kwartaal minder winst. Daarnaast werd een nieuwe financieel directeur benoemd bij het bedrijf.

Beurzen

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager. De AEX-index zakte 0,9 procent tot 566,51 punten en de MidKap daalde 0,6 procent tot 811,80 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent. Frankfurt bleef vlak. Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 26.307,79 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent.

De euro was 1,1167 dollar waard, tegen 1,1181 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 61,72 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 70,47 dollar per vat.