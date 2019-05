'Heineken bedreigt AB InBev niet in Ecuador'

Amsterdam - Heineken kan met de aankoop van een meerderheidsbelang in de Ecuadoraanse bierbrouwer Biela y Bebidas nog niet de strijd aan met concurrent AB InBev in het Zuid-Amerikaanse land. Dat schrijven analisten van Jefferies die erop wijzen dat Heineken nu een marktaandeel van zo'n 0,2 procent heeft in Ecuador, terwijl AB InBev 96 procent van de markt in handen heeft.