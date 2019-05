Adidas zet sprongetje met digitale verkopen

De opbrengsten dikten aan tot 5,9 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2018. Vooral de verkoop van artikelen op internet lukte goed. De omzet daar nam met 40 procent toe in de verslagperiode. Daarnaast wist het sportmerk veel meer spullen aan de man te brengen in Azië, Rusland en Oost-Europa. Aan de andere kant vielen de verkopen in West-Europa en Latijns Amerika lager uit.

Onder de streep resteerde 631 miljoen euro. Dat is flink meer dan in het eerste kwartaal van het afgelopen jaar.