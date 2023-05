Cryptobedrijven dagen waakhond DNB: ’Kosten toezicht veel te hoog’

De waakhond zou het toezicht toepassen als was dat voor de zwaardere vorm van een vergunning, stellen zij, maar dat past niet bij de ’lichtere’ verplichte registratie die zij allemaal bij DNB hebben moeten aanvragen om legaal in Nederland te kunnen werken.

Vanwege dit zwaardere toezicht zijn kosten te hoog, betoogt de branchevereniging VBNL. De bedrijven verwijzen daarbij naar eerdere uitspraken van de minister Hoekstra, destijds van Financiën, die de kosten zou verlagen.

Vanwege de strenge eisen en de relatief hoge kosten, zo claimt VBNL, hebben talloze platforms al besloten om te stoppen, zich in het buitenland te registreren of geen enkele registratie te nemen. Het aantal bij DNB geregistreerde aanbieders is teruggelopen, maar de totale toezichtskosten worden vervolgens over de achterblijvers verdeeld, zo hekelen zij de kosten als te hoog en ’onrechtmatig’.

’Concurrentie geschaad’

Die stevige kosten maken Nederland binnen Europa onaantrekkelijk voor vestiging van cryptoplatforms, zegt Patrick van der Meijde, voorzitter van de branchevereniging VBNL. Daarmee dreigt Nederland technologisch achterop te raken. „DNB schaadt de innovatie en concurrentiepositie”, aldus de branche.

DNB leed in april 2021 een nederlaag in een rechtszaak die platform Bitonic over toezicht en vereisten had aangespannen tegen de toezichthouder. De bedrijven beklagen zich dat de kosten die DNB rekent afgelopen jaren alleen maar oplopen, en nooit dalen. Bovendien zou deze waakhond alleen toezicht mogen houden vanuit de Wwft, de wet tegen witwassen en financiering van terrorisme.

DNB zou de bitcoinbedrijven langs dezelfde lat moeten leggen als zogeheten vrijgestelde betaaldienstverleners, die ook onder zijn toezicht vallen, maar daarvoor geen gepeperde rekening krijgen, zo claimt VBNL.

DNB wilde voor de rechtszitting niet reageren.