AEX positief het weekend in

De AEX-index sloot 0,4% hoger op 568,72 punten. De AMX zakte echter 0,3% naar 809,76 punten.

Volgens macro-econoom Stefan Koopman (Rabobank) waren beleggers vrijdagmiddag gericht op de Amerikaanse banencijfers. Het aantal nieuwe banen in de VS viel vorige maand mee en kwam uit op 263.000.

Bekijk ook: Banenmotor VS schakelt naar hogere versnelling

Volgende week zal de blik van beleggers gericht zijn op China, verwacht Koopman. „Dat begint maandag met de inkoopmanagersindex van de Chinese dienstensector. Vervolgens komen er woensdag cijfers over de Chinese import en export. Ook zijn er berichten dat de handelsgesprekken tussen China en de VS volgende week tot een conclusie komen. Dit kan het marktsentiment voor een groot deel gaan bepalen”, aldus de Rabobank-econoom.

Op de overige Europese beurzen was de stemming vandaag positief. De Britse FTSE 100 steeg 0,3%. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 0,4% en 0,2%.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 0,5% tot 1,2% hoger. In Azië lieten de beurzen vanochtend een gemengd beeld zien.

In de AEX ging informatieleverancier Relx aan kop met een winst van 1,9%. Staalfabrikant ArcelorMittal mocht 1,1% bijschrijven.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 0,9% meer waard. Het olie- en gasconcern lag er nog steeds positief bij na de meevallende kwartaalcijfers die donderdag naar buiten kwamen. In de oliehoek zat ook tankopslagconcern Vopak (+0,6%) in de lift.

Unilever won 0,9%. Het levensmiddelenconcern profiteerde van een adviesverhoging naar ’kopen’ door zakenbank Credit Suisse. Ahold Delhaize pluste 0,4%.

Adyen daalde 4,4%. De koers van de verwerker van betalingen deed een flinke stap terug nadat de investeerders General Atlantic en Pentavest voor €750 miljoen aan aandelen Adyen verkochten tegen een prijs van €680 per stuk.

Vastgoedfonds Unibail (-1,9%) behoorde eveneens tot de verliezers in de AEX. Telecomconcern KPN (-1,2%) en speciaalchemiebedrijf DSM (-1%) koersten eveneens lager.

In de AMX viel Air France KLM op met een koersverlies van 5,5%. Het luchtvaartconcern rapporteerde een hoger kwartaalverlies dan analisten hadden voorzien.

AMG (+5,2%) was juist in trek bij de middelgrote fondsen. De metalenfabrikant leed eerder deze week een stevig verlies na tegenvallende resultaten. Bodemonderzoeker Fugro (+3,4%) was vandaag eveneens in trek.

Smallcapfonds Sif boekte een koerswinst van 8,8%. De platformbouwer kwam sterke kwartaalcijfers.

Brunel won 1%. De detacheerder heeft de winst in het eerste kwartaal fors opgevoerd. KBC zag hierin aanleiding het advies naar ’kopen’ te brengen.

ForFarmers pakte er 4% bij. Het veevoederbedrijf verloor donderdag nog 7,5% na een tegenvallend kwartaalbericht. ForFarmers is begonnen met de inkoop van eigen aandelen.

De beurskoers van het lokaal genoteerde Ajax steeg vrijdagmiddag voor het eerst boven €23. Het aandeel van de voetbalclub piekte op €23,80, een winst van 15,5%. Ajax sloot 10,2% in de plus op €22,70. Beleggers hebben veel vertrouwen in de komende wedstrijden van Ajax. De Amsterdammers strijden zondag in de finale van de KNVB Beker tegen Willem II. Vervolgens wacht Tottenham Hotspur woensdagavond in de halve finale van de Champions League.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android