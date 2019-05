AEX wint in aanloop banenrapport

Op maandag 6 mei gaat het RTL Z Beursspel weer van start. Presentator Durk Veenstra sloeg voor deze gelegenheid de gong op de Amsterdamse beurs. Ⓒ Sanne van der Loo

De AEX won in het eerste handelsuur licht terrein. Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de publicatie van het Amerikaanse banenrapport vanmiddag. Adyen had het zwaar.