Wolken verdwijnen boven het Damrak

Op maandag 6 mei gaat het RTL Z Beursspel weer van start. Presentator Durk Veenstra sloeg voor deze gelegenheid de gong op de Amsterdamse beurs. Ⓒ Sanne van der Loo

De AEX breidde de winst in de loop van de ochtend uit. Beleggers zetten zich over de teleurstelling heen dat de rente in de VS voorlopig niet omlaag gaat en keken uit naar de publicatie van het Amerikaanse banenrapport vanmiddag. Vooral defensieve aandelen waren in trek. Adyen was een negatieve uitschieter.