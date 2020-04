Tesla maakt onverwacht winst

Tesla rapporteerde een winst van $16 miljoen, ofwel $0,09 per aandeel, tegen een verlies van $2,90 per aandeel een jaar eerder. De omzet steeg met een derde tot $6 miljard. Dit was wel iets minder dan de $6,1 miljard waarop analisten hadden gerekend.

De plus van 7% in de nabeurshandel brengt de koers van Tesla op bijna $860. Dat is weliswaar zo’n $110 onder zijn top, maar een verdrievoudiging in de afgelopen twaalf maanden.

Eerder op de dag twitterde topman Elon Musk „Free America Now”, waarmee hij een oproep deed de beperkende coronamaatregelen te versoepelen.