KBC verhoogt advies Brunel

Het advies gaat van hold naar accumulate, met een koersdoel van 16 euro. Brunel wist goed te presteren ondanks zwakkere resultaten in Nederland, aldus KBC. De bank wijst op een positief sentiment bij investeringen in de olie- en gassector in het aantrekken van personeel. Daarnaast blijft Brunel op de uitkijk staan voor kleinere overnames, aldus KBC.

ING spreekt van sterke resultaten voor Brunel met een hoger dan verwachte winst en versnellende omzettrends. De bank denkt dat de consensus voor heel 2019 wat verhoogd kan worden. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 17,10 euro.

Het aandeel Brunel noteerde vrijdag omstreeks 09.40 uur een plus van 3,8 procent op 14,82 euro.