Winst Swiss Re zakt na crash Boeing

Swiss Re is een mede-verzekeraar van Ethiopian Airlines. De verzekeraar kreeg dan ook de rekening nadat het Boeing-toestel van de vliegtuigmaatschappij in maart neerstortte. Ook is Swiss Re onderdeel van een groep verzekeraars die eventuele productieverliezen van Boeing moet opvangen.

Het model Boeing 737 MAX mag momenteel wereldwijd niet vliegen vanwege zorgen om veiligheid. In totaal leed Swiss Re 90 miljoen dollar aan Boeing-gerelateerd verliezen in het eerste kwartaal. Daarnaast kostten de overstromingen in de Australische regio North Queensland 210 miljoen dollar.

De herverzekeraar hield uiteindelijk 429 miljoen dollar onder de streep. Dat is 6 procent minder dan een jaar geleden.