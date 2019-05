Credit Suisse positiever over Unilever

Credit Suisse meent dat Unilever er in opkomende markten beter voor staat. Ook haalt Unilever sterkere groei in bepaalde productcategorieën en hogere winstmarges. De bank is ervan overtuigd dat die margeverbeteringen het gevolg zijn van verbeteringen en niet van onderinvesteringen in merken.

Unilever stond vrijdag rond 09.25 uur 0,5 procent hoger op 53,53 euro.