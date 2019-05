Dubbele sterren

Danny Kovacevic heeft door de koop van Landhuis Wolfslaar in Breda er meteen een sterrenrestaurant bij. Hij was al eigenaar van Michelin-ster restaurant Monarh in Tilburg.

De oude eigenaar Ton Pinxten (64) vertrekt na 19 jaar het landgoed te hebben geëxploiteerd. Vanaf 2005 is Wolfslaar in het bezit van een Michelin-ster. Het bestaande concept en alle medewerkers blijven behouden.