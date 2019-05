Reünie bij de Winterkoning

De buurman van Hoogsteder, de Duitse ambassadeur Dirk Brengelmann, ook alumnus van Heidelberg, was eveneens van de partij.

De Haagse kunsthandelaar is al zijn hele volwassen leven in de ban van de Winterkoning en -koningin. Hij studeerde op hen af en noemde zijn zoon naar prins Rupert, de zoon van het koninklijke paar. „Het is een fascinerend stel dat zich, nadat zij na slecht één winter koningschap uit Bohemen waren verjaagd, in Den Haag vestigde.”

De ’Heidelbergse’ studenten Tom Touw (l.) en Maarten Veerman. Ⓒ FOTO De Telegraaf

De kunsthandelaar gaat zijn schilderijen in de herfst uitlenen aan het Kurpfälzisches Museum in Heidelberg. Samen met advocaat Willem van der Werf maken zij van de gelegenheid gebruik om via hun stichting en sponsoren een talentvolle Nederlandse student een jaar naar Heidelberg te sturen.

„Wij willen de belangstelling voor Duitsland, zijn taal en cultuur stimuleren”, legde Willem, die zelf in Heidelberg heeft gestudeerd, uit.

„De Duitsers zijn onze buren en belangrijkste handelspartner.”

Twee jonge Nederlanders, de rechtenstudenten, Tom Touw en Maarten Beekman, hebben er via het Europese Erasmusprogramma al een jaartje Heidelberg opzitten. Hoewel zij een heerlijke tijd hadden, begrepen zij wel dat Duits niet zo populair is onder jongeren. „Het is een lastige taal.”