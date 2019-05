Lichte groei voor Britse dienstensector

De index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, steeg naar een stand van 50,4 van 48,9 in maart, wat het laagste niveau in 32 maanden was. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen hadden in doorsnee op een stand van 50,3 gerekend. Britse bedrijven blijven wel voorzichtig met investeringen vanwege alle onduidelijkheid over de brexit.

