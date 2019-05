Waarde bitcoin stijgt naar $5600

De prijs ging vrijdagochtend met 4% omhoog. Marktvorsers die cryptomunten volgen zagen dat de waarde al langer boven een langdurig gemiddelde kwam en dat deze opmars naar de $5600 grens onvermijdelijk werd.

Sinds januari is de muntprijs vanaf $3700 per stuk opgelopen, maar met forse schommelingen.

Onderzoeksbureau Diar meldt dat het volume van aan- en verkopen in de handel sinds vorige maand weer is opgelopen. Eerder waren prijsstijgingen vooral toe te schrijven aan enkele omvangrijke aankopen van de ’whales’, de grootbezitters van de munt.

Op grote beurzen Kraken en Binance nam het volume afgelopen dagen met een half miljard dollar toe.

Bitcoin-scepticus: koop bitcoin

Opvallend is ook het advies van technisch analist Robert Sluymer van Fundstrat, een dataverzamelaar die al vroeg onderzoek naar de cryptomunten deed. Sluymer was afgelopen maanden alles behalve positief over bitcoins en andere munten.

Maar in een nieuw onderzoek naar de markt concludeert deze scepticus dat de munt per stuk komende tijd nog zeker $400 extra waard gaat worden. ,,Het is de beginfase van een langer durend herstel”, aldus Sluymer in zijn rapport. ,,Gebruik de recente zwakte om te kopen”, aldus Sluymer die vooral naar de onderliggende factoren van groei keek.

