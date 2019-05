Huawei streeft Apple weer voorbij

Volgens onderzoeksbureau IDC heeft Huawei in de eerste drie maanden van het jaar 50% meer smartphones verscheept dan in dezelfde periode in 2018. De rest van de markt is in het eerste kwartaal juist een beetje gekrompen. Vorig jaar was het Chinese bedrijf ook al een paar keer de tweede speler in de markt.

Huawei heeft nu 19% van de smartphonemarkt in handen, tegen 11,7% voor Apple. Marktleider blijft het Koreaanse Samsung, met 23,1%. Apple laat weten dat het qua marge nog een forse voorsprong op de Chineze heeft.