PFZW wil proef met verplicht pensioen zzp’ers

Die sector valt ook onder de scoop van zorg en welzijn, waar PFZW de pensioenen voor verzorgt. Het pensioenfonds was afgelopen jaar in gesprek met die sector over een pensioenoplossing voor de zelfstandigen. Daaruit is nu het plan gekomen voor een pilot waarin alle kunst- en cultuur-zzp’ers verplicht gaan opbouwen voor de oude dag bij PFZW, blijkt uit het jaarverslag van het fonds.

Daarbij krijgen ze wel de mogelijkheid van een opt out. Dat houdt in dat de zelfstandigen verplicht gaan opbouwen, maar wel de mogelijkheid krijgen om te zeggen dat ze niet mee willen doen als ze zelf al op andere wijze een oudedagsvoorziening hebben geregeld.

Wetgeving

De vraag is nog wel of de proef ook daadwerkelijk doorgang kan vinden. Want om deze zzp’ers verplicht mee te laten doen, moet er nog wel ’enkele belemmeringen’ in de wetgeving uit de weg worden genomen. PFZW schrijft daarom dat medewerking van de overheid noodzakelijk is.

Mocht die medewerking er komen, dan wil PFZW in 2021 met de pilot beginnen.