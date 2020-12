Britse pond in de lift met Brexit-deal dichtbij

De Britse munt werd rond 08.30 (Nederlanse tijd) 0,7% duurder tegenover de euro. Voor de Europese munt werd £0,905 neergelegd, Met een Brexit-deal is de vrees voor een turbulente vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie aan het begin van het nieuwe jaar weggenomen.

Vlak voor de Kerst lijken alle seinen op groen voor een Brexit-akkoord. Vooral afspraken over de visserij en het regelen van de concurrentiepositie waren lange tijd hete hangijzers in het overleg.

Naar verwachting zal de Britse premier Boris Johnson later in de ochtend de Brexit-deal gaan aankondigen. Woensdag werd in de loop van de dag duidelijk dat onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een akkoord zijn over hun handelsrelatie na 1 januari.

De Britten verlieten eind januari de EU maar zijn in de overgangsfase tot 31 december nog gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Als er voor die tijd geen overeenkomst over handel is, valt die terug op de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Daardoor zouden tijdrovende douaneprocedures en hoge invoertarieven aan de grens gaan gelden.