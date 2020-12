Britse pond straalt op weg naar Brexit-boodschap Johnson

Financieel

Brexit-hoop bezorgt AEX fraai slot

De Amsterdamse beurs is woensdag met een fraaie winst gesloten. Berichten dat een Brexit-akkoord in aantocht was, stemden beleggers positief. Winkelvastgoedfonds Unibail was de grootste winnaar in de AEX. De bankaandelen ABN Amro en ING waren ook gewild.