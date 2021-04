Column: het gevecht om gezien te worden

De Masaï springen hoog. Maar nooit buiten de cirkel van de stam. Ⓒ HH / AFP

Als Masaï elkaar of bezoekers begroeten, dan maken ze sprongen. Jaren training van de kuitspieren zorgt ervoor dat ze dat verbazingwekkend hoog kunnen. Wie het hoogst springt is the boss. Eigenlijk doen we allemaal de hele dag Masaï sprongetjes.