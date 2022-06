Premium Het beste van De Telegraaf

Overvol Schiphol krijgt er een vlucht bij: naar de tweede stad van Finland

Door Yteke de Jong

Schiphol laat meer vluchten toe, tot woede van de reisbranche die zelf vluchten moet schrappen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In de reiswereld is woedend gereageerd op de start van een nieuwe bestemming van de vliegmaatschappij airBaltic vanaf Schiphol. Die is gestart met vluchten op Tampere, de tweede stad van Finland, zo blijkt donderdag. Dit terwijl de nationale luchthaven juist minder vluchten wil uitvoeren omdat er al sprake is van personeelstekorten.