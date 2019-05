Mindere resultaten Fiat Chrysler

Fiat Chrysler had het met name in Azië zwaar met een afname van de verkopen met bijna een derde. China, de belangrijkste markt van die regio, zette daar de toon. In Europa en Noord-Amerika ging het wat beter. Verder had het luxemerk Maserati het nog altijd moeilijk. De verkopen daalden daar met een derde.

De totale omzet kwam uit op 24,5 miljard euro, tegen 25,7 miljard in de eerste drie maanden van 2018. De aangepaste nettowinst bedroeg 570 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 963 miljoen euro.