'Lagere resultaten DSM'

De opbrengsten bedroegen volgens de consensus 2,3 miljard euro. In het eerste kwartaal van vorig jaar was dat nog 2,4 miljard euro. De omzetterugval valt grotendeels toe te schrijven aan de divisie Nutrition, waar de inkomsten met ruim 8 procent slonken.

Ook het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) valt lager uit dan een jaar geleden, schatten analisten. Zij rekenen op 397 miljoen euro, tegen 538 miljoen euro. Als het effect van de tijdelijke hogere vitamineprijzen, waar het concern van profiteerde, niet wordt meegerekend is het bedrijfsresultaat met 6 procent gestegen. DSM verwacht het aangepaste bedrijfsresultaat, exclusief de vitamineboost, tussen 4 en 9 procent te groeien dit jaar.

KBC

DSM ging in de afgelopen periode meerdere samenwerkingsverbanden aan. Zo begon het Limburgse bedrijf samen met landbouw- en voederbedrijf Cargill aan het vermarkten van zoetstoffen uit de plant stevia. Ook bundelt het speciaalchemieconcern de krachten met de Amerikaanse Panaceutics op het gebied van gepersonaliseerde voeding voor consumenten. Daarnaast blijven fusies en overnames een mogelijkheid voor DSM. De topman zei onlangs dat daar ,,de financiële ruimte voor is''.

Kenners bij KBC Securities verwachten weinig verrassingen van DSM in het eerste kwartaal. Ze houden wel rekening mee met een lichte verslechtering in de resultaten van de Materials-tak, als gevolg van de uitdagende marktomstandigheden in de auto- en elektronicabranche.