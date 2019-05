Banenmotor VS schakelt naar hogere versnelling

Volgens de Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er in april 263.000 nieuwe banen bij, terwijl economen op een plus van 190.000 hadden gerekend.

Het cijfer over de maand maart werd neerwaarts bijgesteld van 196.000 naar 189.000 nieuwe banen. Het februaricijfer werd verhoogd van 33.000 naar 56.000.

De werkloosheid in de VS daalde vorige maand van 3,8% naar 3,6% van de beroepsbevolking, het laagste niveau sinds eind 1969. In doorsnee was een ongewijzigd werkloosheidcijfer voorzien.

Vorige week kwam er ook al een beter dan verwacht cijfer over de Amerikaanse economie naar buiten.