Vijf vragen: wanneer en hoe krijg ik mijn €190 energievergoeding?

Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Redding is nabij voor wie er zucht onder een hoge energienota. De meeste huishoudens hebben inmiddels bericht gekregen van hun energieleverancier: alle kleinverbruikers krijgen over november en december €190 per maand uitgekeerd. Verplicht.