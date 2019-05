'Wall Street hoger uit de startblokken'

Het Amerikaanse banenrapport wordt door beleggers scherp in de gaten gehouden. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve. Woensdag zetten opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell de beurzen nog lager, omdat hij naar de smaak van aandelenbeleggers minder geneigd was tot een renteverlaging dan gedacht.

Fiat Chrysler kampte in het eerste kwartaal met moeizame marktomstandigheden, waardoor vooral in China de autoverkopen sterk afnamen. Het Italiaans-Amerikaanse autoconcern is het jaar dan ook gestart met een lagere winst en omzet.

Tesla

Een andere autofabrikant, Tesla, verruimt zijn donderdag aangekondigde uitgifte van converteerbare obligaties en aandelen, nadat er veel animo voor de stukken was. Topman Elon Musk is ook bereid een groter pakket van die aandelen te kopen dan eerder aangegeven. De maker van elektrische auto's wil met de opbrengst investeren in een nieuw model SUV en een fabriek in China.

De maker van vleesvervangers Beyond Meat staat daags na zijn succesvolle beursdebuut ook hoger in de voorbeurshandel. Donderdag schoot het aandeel liefst 163 procent omhoog. Amazon beweegt mogelijk op het nieuws dat beleggersgoeroe Warren Buffett via zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway aandelen van de webwinkelreus heeft ingekocht.

Donderdag eindigden de beurzen in New York nog in mineur. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 26.307,79 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2917,52 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,2 procent, tot 8036,77 punten.