Te lage premie snijdt in dekkingsgraad ABP

Dat blijkt uit het jaarverslag van Nederlands grootste pensioenfonds. De actuele dekkingsgraad, de financiële thermometer van het fonds, daalde in het afgelopen jaar van 104,4% naar 97,1%. Een daling van 7,3 procentpunt dus. Daarvan werd 0,8 procentpunt veroorzaakt door de te lage pensioenpremie.

Dat gaat dan om het verschil tussen de door ABP ontvangen premie en de pensioenrechten die daarvoor opgebouwd worden. Vorig jaar zorgde de te lage premie ook al voor een min van 0,8 procentpunt op de dekkingsgraad.

Premiedekkingsgraad

Een ander cijfer dat laat zien dat de pensioenpremie bij ABP eigenlijk te laag ligt, is de premiedekkingsgraad. Die kwam in 2018 uit op 78%. Dus voor €78 aan ingelegde premie wordt er wel €100 aan pensioenopbouw ingeruimd. Het idee erachter is dat er uiteindelijk genoeg rendement op de ingelegde premie wordt gemaakt om dat verschil te overbruggen.

Dat de premie ’te laag’ is, wil overigens niet zeggen dat ABP-deelnemers niet veel kwijt zijn aan hun pensioen. Zij betalen namelijk meer dan 20% van hun salaris aan premie. Dat wil zeggen dat iemand die fulltime werkt inmiddels meer dan een dag per week werkt voor zijn pensioen.

Rente

Het jaarverslag laat zien dat de lage rentes de grootste boosdoener zijn voor de financiële situatie van het fonds. Meer dan de helft van de daling van dekkingsgraad werd daardoor veroorzaakt. De negatieve rendementen op beleggingen droegen ook flink bij aan de verslechtering.