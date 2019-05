Oliebelegger grijpt naast winst ondanks sanctie

Dat is opvallend. De futures voor latere levering van partijen ruwe olie hadden, met zicht op minder olievoorraad in de markt met voldoende vraag, juist moeten stijgen.

Bovendien werd het Iraanse leger vrijdag in reactie op de Amerikaanse sancties in opperste staat van paraatheid gebracht ,,alsof er morgen een aanval kan komen”, aldus de leiding. Teheran dreigde de Straat van Hormuz, de grote doorvoerroute van ruwe olie uit Iran, af te sluiten.

Maar donderdag en vrijdag zakte de prijs van Brentolie, die in Europa en het Midden-Oosten als standaard voor productie van een waaier aan brandstoffen zoals benzine, tot $69,69 voor het equivalent van een vat van 159 liter.

Meer olie dan verwacht

Dat was het dieptepunt in een maand, sinds 5 april was de grondstof niet zo goedkoop. Over een jaar tijd is de prijs van NYMEX-olie 10% lager.

De oorzaak is vooral een onverwacht extra voorraad olie die donderdag werd gemeld. Uit de Verenigde Staten kwam het nieuws dat zijn olievoorraad veel groter is dan eerder werd aangenomen.

De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) telde bijna 10 miljoen vaten extra uit Amerikaanse bronnen, tegen 1,5 miljoen waarop analisten hadden gerekend.

Brentolie werd vrijdag nog eens 0,5% goedkoper. Over een jaar gerekend staat Brentolie bijna 4,5% lager geprijsd.

Ook in Europa

ING Research waarschuwt de automobilist niet te vroeg te juichen. Zijn analist Warren Patterson kijkt naar een groot aantal contracten voor de futures of termijncontracten voor levering in de periode juli tot augustus.

Iran dreigt Straat van Hormuz af te sluiten in reactie op Amerikaanse sancties tegen Teheran. Ⓒ foto REUTERS

Daaruit blijkt volgens Patterson dat de spotmarkt, waar dagelijks de overcapaciteit wordt verhandeld, naar een krimp gaat. Dat zal de prijs op termijn weer laten stijgen.

Volgens tellingen van dataverzamelaar PJK International nam de hoeveelheid raffinageproducten afgelopen week toe in de havens van de ARA-regio, Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Die toename is vooral toe te schrijven aan aanwas van benzine.

De markt kijkt vooruit naar de OPEC-vergadering in juni waar nieuwe productieafspraken worden gemaakt. De Iraanse olieminister Bijan Namdar Zanganeh waarschuwde dat dit oliekartel uit elkaar zal vallen, omdat met name Saoedi-Arabië teveel zijn eigen belang zou nastreven.

