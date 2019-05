Goudlokje terug op de beurzen

„Dit lijkt inderdaad wel een Goldilocks-situatie”, zegt Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder Stroeve & Lemberger. Goldilocks, of Goudlokje, is de benaming voor omstandigheden waarin de markten niet oververhit zijn, niet te koud, maar ’precies goed’, net als de bordjes pap in het verhaal Goudlokje en de drie beren.

Dankzij een reeks meevallende bedrijfsresultaten en goede groeicijfers ging het de beurzen vorige maand toch al voor de wind, en gisteren werd de stemming alleen maar beter. De inflatie in de eurozone in april kwam met 1,7% iets hoger uit dan verwacht, en het aantal nieuwe banen in de Verenigde Staten in diezelfde maand lag met 263.000 zelfs veel hoger dan werd aangenomen. Zwanenburg: „We krijgen het ene positieve rapport na het andere.”

Extra goed nieuws voor beleggers: de rentes in Amerika én Europa blijven voorlopig extreem laag. Meestal zijn goede economische berichten voor centrale banken teken om de rente te laten oplopen, maar die zijn zich rot geschrokken van heftige reacties in de financiële markten toen ze in het vierde kwartaal zinspeelden op renteverhogingen.

„Objectief gezien moet de Amerikaanse centrale bank Fed gaan normaliseren”, aldus Zwanenburg. „Je loopt het risico dat de inflatie oploopt en je als centrale bank achter de feiten aanholt. Tot nu toe houden de markten en centrale banken elkaar in de houdgreep.” Met beleggers als lachende derde.