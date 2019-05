VEON wil bestuur uitbreiden

Terzioğlu was van april 2015 tot maart dit jaar de topman van Turkcell. Hij heeft volgens VEON aanzienlijke ervaring in de mobiele telecommunicatie en de Euraziatische markt. Het is de bedoeling dat hij wordt toegevoegd aan de lijst met zittende bestuurders en commissarissen. Dat zijn topvrouw Ursula Burns, Guillaume Bacuvier, Osama Bedier, Mikhail Fridman, Gennady Gazin, Andrei Gusev, Gunnar Holt, Julian Horn-Smith, Robert Jan van de Kraats, Guy Laurence en Alexander Pertsovsky.

