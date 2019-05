Beleggers wacht mooi taxiritje

De eerste vier maanden van het jaar hadden beleggers al niets te klagen, en ook in mei gaat het voorlopig voor de wind. De grootste meevallers kwamen vrijdag: in de Verenigde Staten zijn er in april meer banen bijgekomen dan verwacht, en ook de inflatie in de eurozone viel mee. Omdat bedrijven ondertussen beter draaien dan verwacht en centrale bankiers nog wachten met het verhogen van de rente, hebben de beurzen drie keer windje mee.

Bekijk ook: Goudlokje terug op de beurzen

Dat windje mee was voor veel niet-beursgenoteerde bedrijven de laatste maanden hét signaal om het eens op de beurs te proberen. Een hele kudde zogenoemde unicorns denderde richting Wall Street. Soms met succes – vleesvervanger Beyond Meat sloeg over de kop –, soms met iets minder succes – taxibedrijf Lyft verloor 24% van zijn introductiekoers.

Bekijk ook: Jaren negentig herleven met golf beursgangen webbedrijven

Als de signalen kloppen, gaat vrijdag de grootste unicorn van allemaal naar de beurs: Uber, concurrent van Lyft, en ruim $90 miljard waard. Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder Stroeve & Lemberger, is ’niet zo optimistisch’ over de huidige golf beursgangen. „Er zal zakelijk naar Uber worden gekeken”, verwacht hij. „Beyond Meat sloeg over de kop omdat het bedrijf veel fans heeft. Dit wordt niet zo’n uitslaande brand.” De beleggingsstrateeg waarschuwt wel: „Nog niet zo veel analisten hebben al een oordeel over Uber.”

Maandagochtend vroeg al komen er tekenen of de meewind waarop de beursgangengolf surft nog even aanhoudt. „De inkoopmanagerscijfers uit China, daar wordt goed naar gekeken”, zegt Zwanenburg. „Het vorige cijfer viel iets tegen, dus nu wordt het zeker interessant. Bovendien zegt deze Chinese statistiek iets over de export uit de Europese Unie.”

Bekijk ook: Aandelenmarkten denderen door

Het midden van de week wordt opgeslokt door nog eens een sloot aan eerstekwartaalcijfers. Op dinsdag kijkt de Amsterdamse beurshandel uit naar cijfers van PostNL en DSM. Zwanenburg verwacht dat het chemiebedrijf „stabiel goed” gepresteerd heeft in de eerste drie maanden van het jaar. Op woensdag komen Boskalis, AEX-debutant IMCD, Wolters Kluwer en Ahold Delhaize. De supermarktketen „had al een winstwaarschuwing afgegeven”, zegt Zwanenburg. „En we weten van andere cijfers uit de branche dat het niet goed gaat.”

Op woensdag gaat ook langzaam de blik naar de Verenigde Staten. Disney, dat de koers de afgelopen weken al flink zag oplopen na de introductie van streamingkanaal Disney+ en het succes van de laatste Avengers-film, gooit de boeken open over het eerste kwartaal. Een dag later, als Amsterdamse beleggers ’s ochtends de cijfers van BAM en ArcelorMittal hebben verwerkt, komt het van oorsprong Nederlandse Booking.com met resultaten.

Op macroniveau is de last iets lichter, met inkoopmanagerscijfers uit de eurozone op maandag en Amerikaanse inflatiecijfer sop vrijdag als hoogtepunt. De Amerikaanse centrale bank Fed kijkt onder meer naar de inflatie om te bepalen of de rente nog omhoog moet. De gedachte daaraan alleen al kan de koersen omlaag jagen. Van de belangrijskte macro-gebeurtenis weten we niet of die komende week gaat plaatsvinden: het nog altijd niet gesloten handelsakkoord tussen China en de Verenigde Staten.