Ajax heeft in de Champions League een uitzonderlijke prestatie geleverd. Een finaleplaats lonkt. Een Europees Klein Duimpje, dat de reuzen van het grote geld verslaat. Het zou gerechtigheid betekenen als Ajax nu in ieder geval ook landskampioen wordt, al denken een paar harde kernen in Eindhoven en Rotterdam daar nog wat anders over.