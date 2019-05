Pas op, betaalhorloge misbruikt voor oplichting

De vrouw wilde een jasje kopen voor €20, en stelde voor veilig te betalen via de Marktplaats app. Gewoon overmaken wilde de vrouw niet. „Na diverse berichten over en weer zei ze ’heb je een Rabo e-dentifier, druk 5 keer 0 in en druk op inloggen’.

Daarna kreeg ik weer een sms’je met ’het lukt niet er is een storing bij de Rabobank. Ik maak het morgen direct aan je over. €20,00 voorde jas en €6,95 verzendkosten’”, vertelt Diana.

Betaalhorloge

Hierna kreeg ze het volgende bericht: ’Je ontvangt nu een sms’je met je verificatiecode voor het activeren van Garmin pay, geef mij die code om de overmaking te bevestigen. Ik maak het over vanaf mijn smartphone.’ Garmin maakt horloges waarmee contactloos betalen mogelijk is.

Door de code te delen, gaf Diana de vrouw toegang tot haar bankrekening. Na een dag was hier zo’n €900 van verdwenen: er waren betalingen gedaan in onder meer het casino, een tankstation en de McDonald’s.

Nepdochter

Diana blokkeerde de bankrekening, maar de vrouw was zelfs zo brutaal om de Rabobank op te bellen, zich voor te doen als haar dochter (Diana heeft geen dochters) en te vragen de blokkade op te heffen. Ze had het zelfs voor elkaar gekregen om te bellen met het 06-nummer van Diana.

Gek genoeg zag het er voor de bank uit alsof Diana alle betalingen met haar eigen pinpas had gedaan. Toch ging de bank niet in op het verzoek van de oplichtster om de rekening te deblokkeren. Ook voor de bank was dit een nieuwe vorm van diefstal, vertelt Diana. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie.

Diana is lang de enige niet die via Marktplaats in contact kwam met een crimineel, blijkt uit een korte rondgang op telegraaf.nl.

Niets ontvangen

Ronald bijvoorbeeld, maakte op 20 februari €50,75 over voor een jas. Hij heeft hem nog niet ontvangen. De website waarvoor op Marktplaats werd geadverteerd is inmiddels uit de lucht, dus hij vreest het ergste.

Marc vertelt zelfs voor €850 aan goederen te hebben gekocht, die hij nooit geleverd kreeg. De man die hem dupeerde werd veroordeeld, maar zijn geld heeft Marc nooit teruggezien.

Pechvogel Olivier is din het afgelopen half jaar zelfs twee keer slachtoffer geworden. „Ik had een Samsung s8 gekocht voor mijn vriendin, maar die werd nooit geleverd. Later kocht ik een dashboard voor mijn scooter, maar dat bleek helemaal doorgebrand. De verkoper wilde mij mijn geld niet teruggeven, hij vond dat ik er te laat mee kwam.”

Stofzuiger

Peter heeft het twee keer meegemaakt, vertelt hij. „Eerst met een stofzuiger. Ik had het rekeningnummer nog gecheckt, maar er waren geen meldingen over te vinden. Later bleek het om een notoire oplichter te gaan, die regelmatig wisselt van bankrekeningnummer. De tweede keer ging het maar om een klein bedrag, maar het is toch vervelend.”

Ook Johan maakte dit mee. „Ik had een groevenvrees te koop gevraagd en maakte €75 over. Ik heb nooit iets ontvangen. Later is het nog een keer bij me geprobeerd, maar toen ben ik er niet ingetrapt.”

Valse biljetten

Maar ook wie in plaats van geld over te maken liever persoonlijk afspreekt, is niet 100% veilig. Brigitte verkocht een iPad. Ze sprak in de stad met de koper af, maar de €400 die ze kreeg bleek vals geld te zijn.

Er zijn ook lezers die wel op tijd aan de bel trekken. Zoals Diny, die een verzoek om 1 cent te betalen terwijl zij een jasje wilde verkopen, niet vertrouwde. Ze deed melding bij Marktplaats, die direct het profiel van de koper verwijderde.

Verdachte adverteerder

Mirjam ziet regelmatig nep-advertenties voorbij komen. „Ik meld zulke advertenties áltijd bij Marktplaats via het beschikbare knopje ’verdachte adverteerder’, maar slechts in grofweg de helft van de gevallen verwijderen ze dan zo’n advertentie”, vertelt ze gefrustreerd. „Onwetende mensen reageren volop op dat soort advertenties.”