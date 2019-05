Fastned waarschuwt Amsterdam voor palentekort

„Positief en ambitieus”, noemt het bedrijf van Bart Lubbers en Michiel Langezaal het plan van Amsterdam in een reactie. Maar om deze ambitie werkelijkheid te maken moet er volgens Fastned ’nog wel veel gebeuren’.

Volgens de plannen van verkeerswethouder Sharon Dijksma zou heel autorijdend Amsterdam en omstreken immers moeten overstappen op elektrisch rijden. En daar zijn niet alleen te weinig laadpalen voor, ook het elektriciteitsnetwerk is niet berekend op de bouw van een groot aantal extra snellaadstations.

„Amsterdam heeft veel laadpalen, maar als alle auto’s in de stad elektrisch worden zal men op zoek moeten naar een schaalbare oplossing. Immers bij elke parkeerplaats een laadpaal realiseren en alle straten openhalen om dikkere kabels te leggen kost te veel tijd en geld”, legt pr-manager Kyra Hartlief uit.

Het verschil tussen snellaadstations, die met hun grotere vermogen veel meer vergen van het netwerk dan gewone laadpalen, is gigantisch. Hartlief: „Een station van ons kan honderden auto’s per dag opladen, een gewone laadpaal misschien één of twee auto’s per dag.”

Extreme schaarste

Snelle laadpalen zijn vooralsnog extreem schaars. Van de ruim 40.000 laadpalen in Nederland, telde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in maart 2019 1211 snellaadpalen en 38.877 ’gewone’ publieke laadpalen.

Eerder deze week kraakten Tweede Kamerleden, de Bovag en de RAI Vereniging het ’actieplan schone lucht’ van Dijksma al. „Technisch kan het allemaal niet eens. Nee, het is echt luchtfietserij”, sprak RAI-voorzitter Steven van Eijck gisteren in deze krant. „Autorijden wordt zo alleen nog maar mogelijk voor de elite want voor de ’normale’ man zijn elektrische auto’s gewoon te duur.”

Hoewel ruim één op de tien nieuw verkochte auto’s in maart 2019 volgens gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volledig elektrisch is, is de elektrische auto ook nog altijd ver in de minderheid. Per 31 maart waren er 53.459 volledig elektrische wagens op de weg, en nog eens 97.236 hybride wagens op een totaal van 8,6 miljoen auto’s.