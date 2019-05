Sterk banenrapport geeft Wall Street zetje

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent in de plus op 26.504,95 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 2945,64 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,6 procent naar 8164,00 punten.

De werkloosheid in de Verenigde Staten is dankzij een sterke banenaanwas gezakt tot het laagste niveau in bijna vijftig jaar. Het gaat om een belangrijke indicator voor de Federal Reserve. President Donald Trump drong al meerdere keren bij de Fed aan op een renteverlaging om de economische groei te ondersteunen. Fed-voorzitter Jerome Powell wilde daar niet aan en wees onlangs juist op de ,,zeer sterke'' banengroei.

Donald Trump twittert verder

Trump liet alle discussie vrijdag even voor wat het was. Hij reageerde erg positief op het nieuws over de op stoom zijnde Amerikaanse banenmotor. ,,We zijn het er allemaal over eens dat Amerika nu nummer 1 is'', twitterde hij verder. Volgens de president zou de hele wereld momenteel jaloers zijn op de VS, en het beste van zijn presidentschap zou bovendien nog moeten komen.

Fiat Chrysler kreeg er meer dan 5 procent aan beurswaarde bij. Het autoconcern kampte wel met moeilijke marktomstandigheden, waardoor vooral in China de autoverkopen sterk afnamen. Ook afslankbedrijf WW International, voorheen bekend als Weight Watchers, kreeg de handen op elkaar. Na cijfers won het aandeel 13 procent.

Beyond Meat

Maker van vleesvervangers Beyond Meat noteerde daags na zijn succesvolle beursdebuut een koerswinst rond de 2 procent. Donderdag schoot het aandeel liefst 163 procent omhoog. Verder kreeg Amazon er ruim 3 procent bij na nieuws dat beleggersgoeroe Warren Buffett via zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway aandelen van de webwinkelreus heeft ingekocht.

De euro was 1,1199 dollar waard, tegen 1,1189 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 61,84 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 70,76 dollar per vat.