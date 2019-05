Disney vangt miljarden voor regionale zenders

Het gaat om onderdelen die Disney in handen kreeg door de fusie met het leeuwendeel van 21st Century Fox, waarmee eerder ruim 71 miljard dollar was gemoeid. Toezichthouders wilden alleen akkoord gaan met die deal als de regionale sportzenders werden verkocht aan een andere partij. Disney heeft namelijk ook al de sportnetten van ESPN in handen.

Sinclair Broadcast, naar Amerikaanse begrippen tot nu eigenlijk toe niet meer dan een lokaal tv-bedrijf, wordt door de aanschaf in een klap een grote speler in de markt voor sporttelevisie. Er waren meer geïnteresseerden voor het Disney-onderdeel. Liberty Media van miljardair John Malone schakelde zelfs de hulp in van beroemdheden als Will Smith, Serena Williams en Snoop Dogg. Malone stelde hen aan als zogeheten content partners bij zijn uiteindelijk onsuccesvolle overnamepoging.