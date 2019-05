Witwaspolitie: ’Exit voor 500-biljet’

Enkele weken geleden werden in Duitsland en Oostenrijk de allerlaatste 500 eurobiljetten uitgegeven. De andere eurolanden waren daar al eerder mee gestopt, omdat ze vooral een handzaam betaalmiddel voor misdadigers zijn. Maar tot verbijstering van Theo Akse behoudt het biljet ondanks de uitgiftestop gewoon z’n waarde. Een besluit dat criminelen tevreden zal stemmen.

’Populair in drugshandel’

„Een kilo cocaïne levert in eurobriefjes van 20 en 50, waarmee er op straat voor betaald wordt, een dik pak bankbiljetten met ongeveer hetzelfde gewicht op. Dan kun je nagaan welke karrenvrachten aan bankbiljetten verplaatst moeten worden bij een transport van honderden of zelfs duizenden kilo’s coke. Daarom is het 500 eurobiljet zo populair in de drugshandel”, zegt de teamchef. Hij pleit daarom voor het volledig afschaffen, net als de Amerikanen dat deden met het 1000 dollarbiljet.