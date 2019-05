Buffett spreekt uitgebreid met zijn ’fans’

Buffett en zijn 95-jarige rechterhand Charlie Munger spreken ongeveer vijf uur over een scala aan onderwerpen. Tussen de vergadering kunnen bezoekers struinen langs grote stands met meubels, chocolade, boten en sieraden waar Buffett allemaal in investeert.

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd bekend dat Berkshire Hathaway een goed kwartaal achter de rug heeft. Na het verlies van $1,4 miljard in de eerste drie maanden van 2018 werd er dit jaar in het eerste kwartaal een winst geboekt van $21,7 miljard geholpen door de sterk aangetrokken aandelenkoersen. In het vierde kwartaal van vorig jaar kwam het nettoverlies nog uit op $25 miljard. De operationele winst van het bedrijf steeg jaar-op-jaar van $5,3 miljard naar $5,6 miljard.

De grote schommelingen in het netto resultaat noemde Buffett in het verleden ,,wild. wispelturig en betekenisloos'' en het gevolg van bepaalde boekhoudregels. Daarom kijkt hij het liefst naar de operationele prestaties.

Hoewel Buffett dit jaar in zijn portefeuille goed heeft gepresteerd met onder meer Apple en Bank of America zullen investeerders vooral vragen hebben over zijn fondsen die het minder goed hebben gedaan, in het bijzonder Kraft Heinz. Ook Wells Fargo kan ter sprake komen, waar de topman onlangs per diect opstapte.

Verder zullen beleggers benieuwd zijn naar zijn visie op de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Eerder dit jaar liet Buffett nog weten Michael Bloomberg te steunen als die zich kandiadaat zou stellen. In 2016 gaf hij publiekelijk nog zijn steun aan de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton.

Een dag voor de bijeenkomst liet Buffett nog weten aandelen van de online retailier Amazon te hebben gekocht. Buffett was echter lang terughoudend met aandelen van technologiebedrijven, omdat hij ,,hun verdienmodel en de markt niet goed genoeg begreep”. Zijn assistenten Todd Combs en Ted Weschler begrijpen dat wel. Zij hebben Buffett eerder al overtuigd om een belang van 5% in technologiereus Apple te kopen. De investering in Amazon komt ook uit hun koker.

Daarnaast verraste Buffett afgelopen dinsdag de markt met zijn stap om 10 miljard dollar te investeren in het Amerikaanse oliebedrijf Occidental dat door meerdere partijen wordt begeerd.

Wie de gehele bijeenkomst van Buffett en Munger wil zien, kan terecht op deze link.