ASML krijgt intellectuele eigendommen XTAL

In deze kwestie stalen medewerkers van ASML in de VS bedrijfsgeheimen, om die vervolgens te gebruiken bij het in 2014 opgerichte bedrijf XTAL. Het Financieele Dagblad publiceerde vorige maand over de kwestie en sprak van vermeende spionagepraktijken door Chinezen. Maar ASML ontkent dat en stelt dat dit het werk was van een handvol medewerkers, zonder nationale samenzwering.

Door de definitieve uitspraak is het XTAL niet meer toegestaan softwareproducten te ontwikkelen die gebouwd worden op oorspronkelijke ideeën van ASML. Ook mag ASML klanten benaderen van XTAL die dat bedrijf eerder wist af te pakken van ASML, om hen te informeren over het vonnis.

ASML is tevreden over het vonnis en zegt hiermee duidelijk te maken dat het bedrijf optreedt als iemand er met zijn intellectuele eigendom vandoor gaat.