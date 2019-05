Best gelezen op DFT: Teruggave schenking en misser UWV

Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam (DFT) - Onder de best gelezen artikelen van deze week op DFT.nl stak de uitspraak bij de Hoge Raad over de teruggave van schenkingen na een scheiding er met kop schouders bovenuit. Berichten over de UWV, Subway en de staatshoofd van Brunei zaten eveneens vooraan.