VEB stelt vragen over bescherming DGB

DGB is het voormalige Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC). Aandeelhouders konden onlangs in een tussentijds belegde vergadering stemmen over de twee beschermingsconstructies. De VEB vindt de gang van zaken onnavolgbaar en vreest een ,,absolute machtsgreep'' door topman en grootaandeelhouder Mark Logtenberg, wat volgens de beleggersvereniging in strijd is met alle normen van goed bestuur. ,,Op de Nederlandse beurs is Arcadis het enige andere fonds met deze twee beschermingsconstructies. Maar die zijn allebei al vele tientallen jaren oud.''

Volgens de VEB wilde Logtenberg in antwoord op de vragen van de belangenorganisatie alleen kwijt dat er ,,op dit moment geen bijzondere redenen zijn voor de oprichting van beide beschermingsconstructies''. Toch zei hij vervolgens dat financiers gemeld zouden hebben dat DGB onvoldoende beschermd zou zijn. Bescherming om de continuïteit te waarborgen zou daarom een voorwaarde zijn voor het aantrekken van externe financiering, aldus de VEB.